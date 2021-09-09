Teröre karşı ‘Ortadoğu Barış Teşkilatı’

Görüşmelerde taraflar arasında Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerdiklerini anlatan Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi: “Ziyaretimizde başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Ayrıca Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle de görüştük. Irak’ta Türkmen kardeşlerimizin talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesine Türkiye’den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyorlar. Hastane, okul ihtiyaçları var.

TERÖR SON BULSUN

Terörün artık son bulmasını istiyoruz. Bu nedenle Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin başlatacakları işbirliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan kimlik bir insanın şerefidir. Hiç kimse kimliği, inancı ve yaşam tarzı nedeniyle kendisini baskı altında hissetmemelidir.”

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