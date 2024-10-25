Teröre karşı kararlılığımız perçinlendi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen “Genişletilmiş BRICS+ Oturumu”nda konuştu. Toplantıda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, misafirperverliği ve daveti için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti ve kendisini başarılı ev sahipliği dolayısıyla kutladı. Erdoğan, ocak ayı itibarıyla dönem başkanlığını üstlenecek Brezilya’ya şimdiden başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün Ankara’da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye’nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir” diye konuştu.

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CİDDİ MEYDAN OKUMALAR

Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, zirve için belirlenen “adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi” temasını bu nedenle fevkalade isabetli bulduklarını söyledi.

Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği bugünün şartlarında 2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmaların kendilerinden bekleneni veremediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

DAHA ADİL BİR DÜNYA

“Türkiye olarak böylesi bir ortamda ‘daha adil bir dünya mümkündür’ şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS’in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.”

BRICS AİLESİYLE YAKIN İLİŞKİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin BRICS’le ilişkileri konusunda şöyle dedi: “Türkiye, Avrupa Konseyi’nden Türk Devletleri Teşkilatı’na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20’nin ve MIKTA’nın da aktif üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN’la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu’yla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız.”

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İSRAİL MEZALİMİ İLERİYE TAŞIDI

- Küresel bir adil düzen ve kalkınmanın ancak sınırlar ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabileceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Orta Doğu’da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail’in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutum, hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı, Gazze’de soykırıma uğramaktadır. İsrail, Lübnan’a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle Filistin’i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi, bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor. BM nezdinde İsrail’e silah atışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum.”

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TÜRKİYE’YE DÖNDÜLER

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BRICS temaslarının ardından dün yurda dönerken Uluslararası Kazan Havalimanı’ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından uğurlandı.