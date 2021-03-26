Teröre karşı Antalya buluşması

Toplantıya Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser, Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Muhammad Ridha Al Haidar katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı LiZhanshu, İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ise zirveye videokonferans sistemiyle uzaktan katıldı.

Salgının tüm insanlık için eşi benzeri görülmemiş küresel bir tehdit olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası iş birliği ve dayanışma belki de hiç olmadığı kadar elzem hale gelmiştir. Salgın, etkin ve akıllı bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Üçüncü ülkelerin tıbbi malzeme taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Salgınla mücadele kapsamında 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE ÇİFTE STANDART

Terörle mücadelenin ise herkes için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Şentop “Bu zorlu mücadelede çifte standartlardan mutlaka kaçınmak gerekmektedir. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yürütülen mücadelede ortak olamaz” dedi.

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