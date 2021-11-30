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Teröre karşı 230 kilometrelik dev hendek

#Suriye#Resulayn#Tel Abyad
Teröre karşı 230 kilometrelik dev hendek

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’yla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Resulayn ve Tel Abyad’ı da kapsayan bölgede bombalı araç, terör saldırıları ve sızmalara karşı 230 kilometrelik hendek açtı. M4 karayoluna paralel dev hendekle sınır güvenliği yaklaşık 35 kilometre derinlikte başlatıldı. Hürriyet, terör saldırılarına karşı kazılan hendekleri, hendek boyunca aralıklarla nöbet tutan Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçlerini görüntüledi.

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BARIŞ Pınarı Harekâtı ile Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad bölgeleri terör örgütü PKK/YPG’den temizlenirken, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, terörden arındırılan bölgenin güvenliğini sağlamaya başladı. Ancak terör örgütü PKK/YPG, Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerine gönderdiği bombalı araçları patlatarak çok sayıda terör saldırısında bulundu. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına da saldırılar yapıldı. Bu saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Türkiye bombalı araç, terör saldırıları ve sızmalara karşı Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev hendekler kazdı. Yaklaşık 230 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğe, 4 metre genişliğe sahip hendek ve oluşturulan setle bölgeye terör geçişleri engellendi.

Teröre karşı 230 kilometrelik dev hendek

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KUZEYDE SALDIRILAR DURDU

Resulayn’ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 karayolu boyunca devam edip, Tel Abyad’ın batısında son buluyor. M4 karayoluna paralel şekilde kazılan dev hendek, yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam ediyor. Rusya’nın üsleri ile Suriye rejim güçleri ve PKK/YPG’nin de bulunduğu gergin bölgede, hendek kazılmasıyla M4 karayolunun kuzeyinde kalan hatta güvenlik sağlanmış oldu.

Teröre karşı 230 kilometrelik dev hendek

AYASOFYA CAMİİ

Rusya ve Suriye Rejimi’nin kontrolünde bulunan M4 karayoluna 1 kilometre uzaklıktaki Reyhaniye Köyü’nde Suriye Milli Ordusu güçleri kendi aralarında topladığı yardımlarla cami yaptı. Karayolundan da görülen kubbesi olan cami Ayasofya adını taşıyor.

GÜVENLİK 35 KİLOMETRE DERİNE İNDİ

Kazılan dev hendekle Türkiye, sınır güvenliğini yaklaşık 35 kilometre derinlikte Suriye içerisinde başlattı. Terör örgütü PKK/YPG yaptığı saldırılar, bombalı eylemler ve Türk askerine yönelik taciz ateşleriyle bölgede gerginliği sürekli tırmandırıyor. Gergin bölgede Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri, hat boyunca ağır silahlar, keskin nişancılar ve devriyeyle güvenliği sağlıyor.

Teröre karşı 230 kilometrelik dev hendek

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İZİN BELGESİZ ARAÇLAR ALINMIYOR

Terör örgütünün Resulayn ve Tel Abyad merkezlerine yönelik bombalı araç saldırılarından sonra güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılmış. Hendek kazılmasının yanı sıra kent merkezlerine çıkan tüm yollarda kontrol noktaları oluşturulmuş. Resulayn şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki M4 karayoluna gidene kadar Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun oluşturduğu 5 farklı kontrol noktasından geçilmesi gerekiyor. Şehir merkezine araçlarıyla gitmek isteyen tüm sürücüler, bu kontrol noktalarında izin belgesi almak zorunda. İzin belgesi düzenlenmeyen hiçbir araç şehir merkezlerine sokulmuyor.

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#Suriye#Resulayn#Tel Abyad

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