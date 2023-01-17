Terör yandaşı olarak konumlanır

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AK Parti MYK toplantısının ardından Çelik, özetle şunları söyledi:

ÇİFTE STANDART

“Muhalefet partilerinden bu doğrultuda Türkiye’nin değerlerine dönük bu eylemi kınayanların her birine teşekkür ediyoruz. Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç Başbakanı, ‘İsveç’in NATO’ya üyeliğine engel olmak için sabotaj’ dedi. İsveç’teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Hakaret davası olarak ele alınabileceğini, cezalandırılmayacaklarını söylemiş. Bundan şu sonuç çıkıyor, İsveç terör yandaşı olarak kendini konumlandırır. İsveç terörle mücadele yasasını gözden geçirmeli. İsveç’te terör gruplarının birer hafta arayla 15 tane eylem yaptığını düşünün ve bu eylemde bir AB ülkesi başkanı ya da başbakanının maketinin asıldığını düşünün. Bu hafta Almanya’yla ilgili, haftaya Hollanda’yla ilgili... İsveç’in buna dönük tepkisi ne olur? Tablo açıktır, çifte standart açıktır. Bu hiçbir yerde kabul edilemez, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez. NATO’nun genişlemesini prensip olarak destekliyoruz. Ama burada ilkeli bir tutum sergilenmesi şartıyla.

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ALTILI EŞBAŞKANLIĞI

(Altılı Masa’da yetki tartışması) Diyorlar ki, bir cumhurbaşkanı olacak, altı kişinin onayını almadan siyasi bir karar alamayacak. Peki cumhurbaşkanı bunu yapmazsa ne olur. Mutabakat bozulur, seçime gidilir. Bu altılı eş başkanlığı sistemidir, cumhurbaşkanıyla birlikte yedili eş başkanlık sistemi olur. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır.

TARİHLER ÇALIŞILIYOR

(Seçim tarihi) Biraz geriye çekebiliriz dedik ama bu erken seçim anlamına gelmez. Tarihler çalışılıyor, somutlaştırdığımız zaman kamuoyu ile paylaşılacak.

AHLAKİ BİR DURUM DEĞİL

(Ali Babacan’ın SİHA açıklaması) Firmaya özel bir iltimas gibi bir yaklaşım yok. Selçuk Bey’in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi ahlaki bir durum değil.

HÜDAPAR’LA GÖRÜŞMELER

(Cumhur İttifakı’nın genişlemesi) HÜDAPAR ile arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyor. Şu anda görüşmeler gayet olumlu kendi seyri içerisinde devam etmektedir.”