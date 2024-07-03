Terör uzmanları yorumladı! Olayların ardında kimler var

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OLAĞAN ŞÜPHELİLER



Abdullah Ağar (BAU, SAM Başkanı): “Türkiye’de göçmen meselesinden kaynaklı bir memnuniyetsizlik var. Bu durumu suiistimal etmek için pusuya yatmış terör örgütleri, menfaat odakları ve tabii ki istihbarat örgütleri var. 33 bin bot hesaptan 250 bine yakın provokatif nitelikli tweet atılmış. Bunun kendiliğinden gelişen bir durum olmadığı aşikâr. Kayseri’de adli vaka niteliğindeki bir olayın profesyonelce provoke edilmesi de bunun uzantısı. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönme ihtimalinden bile rahatsız olan odakların varlığını görebiliyoruz. Kayseri’deki olayın çarpıtılması, Suriye ve Türkiye tarafında her iki tarafı da tahrik edecek şekilde farklı biçimlerde yayılması bu işin içerisinde manipülatif bir gücün olduğunu gösteriyor. PKK’nın bu durumdan nasıl rahatsız olduğu da ortada. Temel maksat Suriye’de Türk bayrağına saldırı üzerinden Türkiye’yi karıştırmak. Türkiye’de bu olaylarda gözaltına alınan 474 kişiden 285’inin çeşitli suçlardan kayıtları var. Bu kişiler nasıl mobilize oluyorlar? Toplum sağduyulu ve sabırlı olmalı. Devlet kurumları da süreci yönetmekten öte kalıcı bir şekilde çözecek adımlara yönelmeli.”



PKK, ABD VE İSRAİL...



Dr. Eray Güçlüer (Emekli Kurmay Albay): “Suriye rejimi ile Türkiye arasında ortak adımlar atılması ihtimali PKK’nın bölgedeki varlığını sonlandıracak gelişmeler anlamına gelir. Dikkat ederseniz Türkiye’nin PKK’yı temizlediği Suriye alanlarında bu provokasyonlar oluyor. Aynı anda Kayseri’deki olaylar da eşzamanlı bir sürece işaret ediyor. Türkiye’nin bölgede attığı adımlardan rahatsız olanlar var. Bunlar da başta ABD ve İsrail. Yani arkadaki büyük resimde PKK’nın varlığı ve bunu destekleyen ABD ve İsrail olduğunu söylemek mümkündür. İsrail ile Türkiye arasındaki problemlerin istihbarat örgütleri üzerinden sahaya yansımalarını daha önce görmüştük. Yine benzer bir durumdan söz edebiliriz. Ama bir gecede bu olaylar engellendi. Emperyalistlerin bu olayları genişletmesi önlendi.”



ANKARA SABAHA KADAR UYUMADI



5 MİLYON KİŞİDEN 2 BİNİ: Güvenlik kaynaklarından yapılan ilk değerlendirmelerde Suriye’nin kuzeyinde 5 milyon kişi yaşarken, olaylara karışanların sayısının 2 binle sınırlı olduğu söylendi ve “Ankara sabaha kadar uyumadı, gerekli önlemleri aldı” denilerek şu bilgiler verildi:



ASIL DERTLERİ NORMALLEŞME: “Aslında Suriye’nin kuzeyindeki olaylar sabah saatlerinde yaşandı, öğlene kadar da bitti. Ancak Türkiye’de akşam üstü yayılmaya başladı. Bu da bir provokasyon şüphesini ciddi düzeyde artırıyor. Bunun temel nedeni normalleşmeye dönük açıklamalar.



2022’DE DE OLMUŞTU: 2022 yılında da Suriye-Türkiye arasında istihbarat birimleri arasında görüşmeler başladığında cuma namazı çıkışlarında gösteriler yaşanmıştı. Yine benzeri bir süreç yaşanıyor. Normalleşme süreci devam ettikçe yine bazı cuma namazı çıkışlarında benzeri senaryoları görebiliriz.”



DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA: Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri kullanıldı.



474 GÖZALTI! YARISINDAN FAZLASI SABIKALI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “Suriyelilere yönelik provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 285’inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim.” Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada “Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!” başlıklı paylaşım yapan @aykiricomtr kullanıcı isimli hesabın sahibi Batuhan Çolak, da “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alındı.



GERGİNLİK BAŞKA İLLERE DE SIÇRADI



Kayseri’de bir Suriyeli’nin 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa istismarda bulunması sonrası yaşananlar ve Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına ve Türk TIR’larına yapılan çirkin saldırıların ardından bazı illerde gerginlikler yaşandı. Kayseri, Hatay, Gaziantep, Antalya, Konya ve İstanbul’da toplanan gruplar yürüyüşler yaptı, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Suriyelilere ait bazı işyerleri ve araçlara zarar verildi. Kayseri’deki olaylarda 21 emniyet personeli ile 1 itfaiye eri yaralandı.