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'Terör soruşturması' yalanıyla 300 bin liralık dolandırıcılık

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#Dolandırıcılık#Terör#Bursa
Terör soruşturması yalanıyla 300 bin liralık dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 11:17

Bursa'da Ayşe K.’yi (61) telefonla arayıp, ‘Adınız terör soruşturmasına karıştı’ yalanıyla kandırarak 300 bin liralık altınını alıp dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

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Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ayşe K.’yi telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, ‘Adınız terör soruşturmasına karıştı’ deyip, bu durumdan kurtulması için para istedi. Dolandırıcılara inanan Ayşe K., evde bir miktar altını olduğunu söyledi. Eve gelen şüpheliler, Ayşe K.’den aldıkları yaklaşık 300 bin liralık altını alıp kaçtı.

Terör soruşturması yalanıyla 300 bin liralık dolandırıcılık

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla şüphelilerin Suriye uyruklu Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert (26) olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları başkasına verdiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Jandarmanın, altınları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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#Dolandırıcılık#Terör#Bursa

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