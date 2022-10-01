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Terör örgütünün sığınakları tek tek tespit ediliyor

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#Adıyaman#Terör Örgütü#Sığınak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 19:21

Adıyaman’da PKK tarafından önceki yıllarda kullanılan ve içerisinde yaşam malzemesi olan 2 sığınak bulundu.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman kırsalında 2019-2020 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanılan sığınak tespit edildi. Öğret mensupları tarafından iki ayrı noktada toprağa gömdüğü ve içerisinde yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam ettiğini açıklandı.

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#Adıyaman#Terör Örgütü#Sığınak

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