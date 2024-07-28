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Terör örgütüne övgüye operasyon

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#PKK#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Operasyon
Terör örgütüne övgüye operasyon
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

Son zamanlarda terör örgütü PKK lehine sloganlar atan, övgü faaliyetlerinde bulunan ve örgüte ait müziklerle halay çeken şüpheliler, sosyal medya hesaplarında kendi video kayıtlarını paylaşıyordu. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda, 27 Temmuz’da 7 ilçede 24 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Arnavutköy’de, Gaziosmanpaşa’da ve Esenyurt’ta 13 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve birçok dijital materyale el koyuldu.

Berfin isimli sahte hesapla arabasında örgütsel müzik açarak video çeken ve videoyu “İstanbul’un göbeğinde son sesle bu parçayı açmak herkesin harcı değildir diye düşünüyorum” başlığıyla sosyal medyada yayınlayan Özgür R. isimli kadın da polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

 

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#PKK#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Operasyon

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