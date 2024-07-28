Terör örgütüne övgüye operasyon

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Yapılan çalışmalar sonucunda, 27 Temmuz’da 7 ilçede 24 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Arnavutköy’de, Gaziosmanpaşa’da ve Esenyurt’ta 13 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve birçok dijital materyale el koyuldu.

Berfin isimli sahte hesapla arabasında örgütsel müzik açarak video çeken ve videoyu “İstanbul’un göbeğinde son sesle bu parçayı açmak herkesin harcı değildir diye düşünüyorum” başlığıyla sosyal medyada yayınlayan Özgür R. isimli kadın da polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.