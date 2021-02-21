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DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Terör örgütüne ‘Eren’ darbesi

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Terör örgütüne ‘Eren’ darbesi
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PKK’lı hainlerin Trabzon’da şehit ettiği 17 yaşındaki Eren Bülbül’ün ismini taşıyan Eren operasyonları, terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe vurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katıldığı Eren operasyonlarında terör örgütü ağır darbe aldı. Açıklamaya göre; Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri olmak üzere 10 ayrı bölgede devam eden Eren operasyonlarında 285 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Operasyonlarda 1 lav silahı, 4 makineli, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilo patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

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