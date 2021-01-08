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Terör örgütüne bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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