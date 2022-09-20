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Terör örgütüne 'Pençe Kilit' darbesi... Kritik tepe, Mehmetçik'in kontrolünde

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#Pençe Kilit#PKK#Zap Vadisi
Terör örgütüne Pençe Kilit darbesi... Kritik tepe, Mehmetçikin kontrolünde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 12:27

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vuruldu. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Mehmetçik Tepe, teröristlerin tahkimat yaptığı önemli bir lojistik merkezdi.

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TRT Haber'in haberine göre, Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe-Kilit operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Zap Vadisi’nde devam eden operasyonda teröristler, Mehmetçik Tepe'ye yoğun olarak tahkimat yapıyordu. Örgüt son dönemde silah ve mühimmat sevkiyatını bu bölgeye gerçekleştiriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, o cephaneliği ele geçirdi.

ZAP VADİSİ'NDEKİ EN KRİTİK TEPE

Tepe, Irak'ın Kuzeyinde, Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunuyor. Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir nokta olarak değerlendiriliyor. Hakim konumdaki bölge, Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşiyor. Çukurca’ya uzanan alanların yanı sıra Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.

Terör örgütüne Pençe Kilit darbesi... Kritik tepe, Mehmetçikin kontrolünde

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TÜNELLERDE TERÖRİSTLERİN TEDAVİ EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Bölgede birbiriyle bağlantılı, onlarca giriş ve çıkışın bulunduğu, metrelerce uzunluktaki tüneller ortaya çıkarıldı. Mehmetçiğin tek tek girdiği tünellerin yaşam alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bazı tünellerin girişlerinde demir kapı bulunuyor. Arama tarama faaliyetlerinde bir tünelde muayene odası olduğu, yaralı teröristlerin bu odalarda tedavi edildiği tespit edildi.

Terör örgütüne Pençe Kilit darbesi... Kritik tepe, Mehmetçikin kontrolünde

ZAP VADİSİ'NE 'KİLİT' VURULDU

Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede 380'nin üzerinde terörist ve 500'den fazla mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik Tepe’nin büyük ölçüde kontrol alınmasıyla Zap Vadisi’ndeki terör üslerine ‘kilit’ vuruldu.

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#Pençe Kilit#PKK#Zap Vadisi

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