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Terör örgütüne ağır darbe! Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör Örgütü#Irak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

Terör örgütüne ağır darbe Irak ve Suriyede 19 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör Örgütü#Irak

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