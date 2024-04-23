Terör örgütüne ağır darbe! Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!