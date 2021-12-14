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Terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Terörist

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Batman'da 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na geldi. Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar, beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı. Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.

Terör örgütüne ağır darbe Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

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Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" dedi. 

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'TERÖR ÖRGÜTÜNDEKİ ÇÖKÜŞÜ GÖRÜYORUZ'

Bakan Akar, Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri, cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor. Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 33 bin 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu. Biz bu faaliyetleri yaparken tüm komşularımızın hakkına, hukukuna, sınırlarına saygılıyız.

Terör örgütüne ağır darbe Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

"Diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızdaki dikkatimizi ve hassasiyetimizi kaybetmeyeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Sizler uçaklarımızın, komandolarımızın gözü olacaksınız. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

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'MİLLETİNİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDA'

14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nın önemine de değinen Bakan Akar, "Yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile İHA ve SİHA'larımızla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarının başarıyla icra edilmesine büyük katkı sağladınız. Üstün gayret ve başarılarınızdan dolayı komutanlığın tüm mensuplarını tebrik ediyorum" diye konuştu. Türkiye'nin tarihi, değerleri, coğrafyası ve ordusuyla büyük ve güçlü ülke olduğunu kaydeden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle milletimizin sevgisi, güveni, duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Bakan Akar, kazanılan başarılarda en önemli paya sahip olduğunu belirttiği şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.

Terör örgütüne ağır darbe Bakan Akar: Bu yıl 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Batman'a gelişinde Vali Hulusi Şahin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Terörist

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