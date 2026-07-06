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Terör örgütüne 3 ilde operasyon: 17gözaltı

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#MUĞLA#Terör Örgütü Operasyonu#Son Dakika
Terör örgütüne 3 ilde operasyon: 17gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 21:52

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında bilgi ve belge bulunan, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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#MUĞLA#Terör Örgütü Operasyonu#Son Dakika

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