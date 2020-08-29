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AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Terör örgütünden kopuşlar sürüyor! 1 milyon TL ile aranan terörist Vedat Demir kaçtı

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Terör örgütünden kopuşlar sürüyor! 1 milyon TL ile aranan terörist Vedat Demir kaçtı
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İçişleri Bakanlığı, bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir'in örgütten kaçtığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle yurt içi ve yurt dışında icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın alt kadrolarının yanı sıra sözde üst düzey sorumlularının da örgütten kopuşları devam ediyor.

Terör örgütünden kopuşlar sürüyor 1 milyon TL ile aranan terörist Vedat Demir kaçtı

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon TL ödülle turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Demir, örgütün çöküş ve dağılma sürecine girmesi, çok sayıda kayıp vermesi, yaşadıkları tedirginlik ve moral bozukluğu nedeniyle örgütle bağlantılarını kopardı.

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