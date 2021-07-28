TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi Selman Arslan, PKK'nÄ±n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ± 'YJA Star' sÃ¶zde askeri konsey Ã¼yesi Ã‡iÃ§ek Dideri adlÄ± terÃ¶ristin kendisinden kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir terÃ¶ristle iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suriye'de bulunan Hebat Hastanesi'nde kÃ¼rtaja zorlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. Â YaÅŸanan olayÄ±n Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinden gizlenmesi iÃ§in operasyonun gece yarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡ekdar kod adlÄ± Selman Arslan, kadÄ±n terÃ¶ristin kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Kuzey Irak'a gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

ZORLA ALINAN KADIN TERÃ–RÄ°STLERÄ°N BEBEKLERÄ° Ã–RGÃœT Ä°DEOLOJÄ°SÄ°YLE YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR



TerÃ¶rist kadÄ±nlarÄ±n doÄŸumdan hemen sonra kendilerinden zorla alÄ±nan bebeklerinin Mahmur KampÄ±nda kalan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi ailelere verilerek, Ã¶rgÃ¼t ideolojisiyle bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶yleyen Ã‡ekdar kod adlÄ± terÃ¶rist, bu Ã§ocuklarÄ±nÄ± belirli bir yaÅŸa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eÄŸitimler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olarak kadrolara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ã–LEN TERÃ–RÄ°STLERÄ°N AÄ°LELERÄ° Ä°STÄ°SMAR EDÄ°LÄ°YOR



TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yine son dÃ¶nemde Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶len terÃ¶ristlerin ailelere saygÄ± gÃ¶sterilmediÄŸini hatta cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã‡ekdar kod adlÄ± Selman Arslan, bu olaylarÄ±n bir Ã§ok terÃ¶risti Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§maya yÃ¶nelttiÄŸini anlattÄ±. Kendisinin de bu olaylara defalarca tanÄ±k olduÄŸunu, Ã¶rgÃ¼te yÄ±llar Ã¶nce katÄ±lan bir terÃ¶rist olmasÄ±na raÄŸmen, duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin ailelerine yÃ¶nelik cinsel istismar olaylarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan bilinmesine raÄŸmen ceza ve yaptÄ±rÄ±m uygulanmadÄ±ÄŸnÄ± anlatan Ã‡ekdar kod adlÄ± terÃ¶rist, bu olaylarÄ±n duyulmasÄ± nedeniyle birÃ§ok Ã¶rgÃ¼t mensubunun Ã¶rgÃ¼te inancÄ±nÄ± yitirdiÄŸini sÃ¶yledi.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara