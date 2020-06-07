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AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 19:27,Son Güncelleme:

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

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Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak’ta faaliyet gösterdiği belirlendi." denildi.

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