Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak’ta faaliyet gösterdiği belirlendi." denildi.