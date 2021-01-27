Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriye uyruklu 2 şüpheli İzmir'de yakalandı

Terörle mücadele kapsamında, bölücü terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik MİT Bölge Başkanlığı’nın desteği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında, ‘PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak’ suçundan, haklarında arama kaydı bulunan Suriye uyruklu 2 şüphelinin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde, Menderes ilçesi Çine Mahallesi ile Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.U.E.H. ile M.A.N. adlı kadın gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.