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Terör örgütü propagandasından yargılanıyordu... Şair Ahmet Telli'ye 10 ay hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Telli#Ankara#Terör
Terör örgütü propagandasından yargılanıyordu... Şair Ahmet Telliye 10 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 16:21

Ankara'da şair Ahmet Telli'ye (77), 6 yıl önce katıldığı eylemde yaptığı açıklama ve okuduğu şiir nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında, Suriye'de DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan ve burada mayına basarak hayatını kaybeden Sosyalist Demokrasi Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu için Ankara'da düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ve okuduğu şiir nedeniyle soruşturma başlatıldı. Telli hakkında 4 Ekim 2022'de iddianame düzenlenerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 8 yıl 7 ay 5 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, basın açıklamasında açılan pankart ve atılan sloganlar ile 12 Haziran 2017'de Ahmet Telli'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da delil olarak gösterildi.

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli ile avukatı Umut Vedat Açar katıldı. Sanık Telli, amacının sadece şiir okumak olduğunu belirtti. Bu zamana kadar maksadını hep şiirlerle dile getirdiğini söyleyen Telli, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Telli'ye 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, ceza ertelendi.

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Ahmet Telli'nin avukatı Umut Vedat Açar, karara itiraz edeceklerini söyledi. (DHA)

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#Ahmet Telli#Ankara#Terör

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