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Terör örgütü PKK'ya katılacaktı! Annesi ile jandarma ikna etti, teslim oldu

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#Şırnak#PKK#İkna Çalışması
Terör örgütü PKKya katılacaktı Annesi ile jandarma ikna etti, teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 11:10

Şırnak'tan çalışmak için Avrupa'ya gidip, burada kandırılıp, terör örgütü PKK'ya katılmak için eğitim alan, ardından Irak'a geçen M.A. (20), annesi ve jandarmanın ikna çabaları ile Türkiye'ye gelip, teslim oldu.

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Şırnak'ta yaşayan M.A., 2022'nin Eylül ayında çalışmak için Avrupa'ya gitti. Avrupa'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran kişilerce kandırılan M.A.'ya, Belçika, Fransa ve Yunanistan'da ideolojik eğitim verildi. Terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim de alan M.A., daha sonra Irak'a geçti.

Oğlunun Irak'ta olduğunu öğrenen anne ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, M.A.'yı ikna etti. Örgüte katılmadan Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen M.A., jandarmaya teslim oldu.

Terör örgütü PKKya katılacaktı Annesi ile jandarma ikna etti, teslim oldu

İşlemleri sonrası yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.A., ardından annesi ile buluşturuldu. 

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#Şırnak#PKK#İkna Çalışması

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