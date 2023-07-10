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Terör örgütü PKK'ya Adıyaman'da operasyon

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#Adıyaman#Terör#Polis
Terör örgütü PKKya Adıyamanda operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:19

Adıyaman'da, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerle görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları ve örgütsel talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri tespit edilen İ.K., Y.K., H.B. ve İ.Ş. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir tabanca, bir tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

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#Adıyaman#Terör#Polis

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