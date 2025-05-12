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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sevinçle karşılandı... CNN TÜRK Diyarbakır'dan aktardı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#PKK#Terör
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 12:16

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bırakıldığı açıklandı. Fesih kararı Diyarbakır’da davul zurnalarla kutlandı, barış güvercinleri uçuruldu. Diyarbakırlı bir vatandaş, 'Sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır’a davet ediyoruz' ifadelerini kullandı. Detayları bölgeden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Alper Öztürk aktardı.

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Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu. Terör örgütünün fesih kararı Diyarbakır'da da sevinçle karşılandı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı Diyarbakırlı vatandaş, 'Mutluyuz, inşallah rabbim devamını getirir. Savaşsız bir Türkiye istiyoruz, hayırlı olsun.' dedi.

Terör örgütü PKKnın fesih kararı sevinçle karşılandı... CNN TÜRK Diyarbakırdan aktardı
'VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Diyarbakır'ı gezmek için gelen yerli bir turist, haberi Fulya Öztürk'ten öğrendiğini söylerken, 'Çok memnun olduk. Türk milleti için, vatanımıza milletimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKKnın fesih kararı sevinçle karşılandı... CNN TÜRK Diyarbakırdan aktardı

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ERDOĞAN VE BAHÇELİYE TEŞEKKÜR ETTİLER

Vatandaşlardan birisi, "Süreci hepimiz takip ediyorduk. Barışın olmasını herkes gönülden istiyorduk." derken esnaflardan biri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunarak "İyi ki barış süreci oldu, memlekete huzur geldi. Tüm Türkiye bu anı bekliyordu. Eskiden ekonomik olarak da kötüydü, canlarımız gitti. Şu an herkes huzura kavuştu. " dedi.

Terör örgütü PKKnın fesih kararı sevinçle karşılandı... CNN TÜRK Diyarbakırdan aktardı

'KEPENKLERİMİZ KAPANIYORDU, ARTIK ÇOK MUTLUYUZ'

Başka bir esnaf ise, "Çok mutluyuz. Bizim dükkanlarımız 7 ay kapalı kaldı, Ara ara kepenkler kapanıyordu, insanlar mağdur oluyordu. Artık şükür canlar gitmiyor. Kimler sebep olduysa Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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TERÖR örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır’da çok sayıda kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti.Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi’nde ve Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti.

Terör örgütü PKKnın fesih kararı sevinçle karşılandı... CNN TÜRK Diyarbakırdan aktardı

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti. Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi

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#Diyarbakır#PKK#Terör

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