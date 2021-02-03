Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor! Teslim oldular... Aralarından birinin ailesi evlat nöbetindeydi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır"da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21"e yükseldi.

Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye"de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

BAKAN SOYLU: 23. BULUŞMA

İçişleri Bakanı Soylu, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür evlat nöbeti tuttuğunu duyurdu.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle;

Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma!

PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!