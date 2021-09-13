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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

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Terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çabalarıyla bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 2008 yılında PKK'ya katılan örgüt üyesinin son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 144'e yükseldi.

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