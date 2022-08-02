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Terör örgütü PKK/YPG'ye Kobani'de MİT darbesi

#MİT#PKK#Kobani
Terör örgütü PKK/YPGye Kobanide MİT darbesi

MİT, PKK-YPG’nin sözde Suriye/Ayn el Arab (Kobani) eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman’ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

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2012 yılında PKK'ya katılırken yakalandıktan sonra serbest bırakılan 'Berxwedan Muş' kod adlı Erhan Arman, 2013 yılında yine Muş kırsalından örgüte katıldı. İlk olarak yurtiçinde silahlı faaliyet yürütüp çok sayıda eyleme katıldı, ardından Suriye'ye geçerek Ayn el Arab bölgesinde, örgüte eleman temini çalışmaları yürüttü. Türkiye'ye yasadışı yollardan örgüt mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini organize etti, 2019 yılında ise sözde Ayn el Arab eyalet yürütme kurulu yöneticiliğine getirildi.

TÜNEL SORUMLUSU

Tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Arman, Türkiye'nin olası harekâtlarına karşı örgüt savunmasını planladı. Özellikle Türkiye'ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirilecek teröristler listesine alınan Arman, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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‘ALT DÜZEYDE ÇÖZÜLME SAĞLAR’

Güvenlik kaynakları, örgütün Ayn el Arab'da yönetim zafiyeti yaşadığını, ayrıca genç örgüt kadrolarınca çok sevilen Erhan Arman'ın ölümünün bölgede alt düzeydeki PKK mensuplarında çözülme sağlayacağını belirtti.

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#MİT#PKK#Kobani

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