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Terör örgütü PKK talimatıyla orman yangınları çıkaran teröriste 2 kez müebbet talebi

#Adana#Orman Yangını#PKK
Terör örgütü PKK talimatıyla orman yangınları çıkaran teröriste 2 kez müebbet talebi

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, sanığın üzerinde, örgüt üyeleriyle bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hatlı cep telefonu ele geçirildiği ve eylemleri karşılığında PKK'dan para aldığı belirtildi

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Terör örgütü PKK adına faaliyet göstererek 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 7 Eylül'de tutuklanan A.İ.E.K. (20) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, kentteki orman yangınlarını terör örgütünün talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

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İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalandığı 4 Eylül'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, 1160 lira, 620 avro, 10 dolar ve 7 bin Irak dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu belirtildi.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe mevkisinde 24 Ağustos'ta çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

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Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünün 3 Eylül'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında yer alan, "bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu" bilgisine de iddianamede yer verildi.

TELEFONUNDAN ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ HABERLER OKUMUŞ

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye girdikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi.

Yakalandığında sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun "web geçmişi" üzerinde yapılan incelemede de sanığın ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı.

A.İ.E.K'nin yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu vurgulanan iddianamede, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

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"A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra ise kasten orman yangını başlattığı, kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak, sanığın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep olunur."

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KOVALAMACA SONUCU YAKALANMIŞTI

Merkez Çukurova ilçesinde 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.

Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

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