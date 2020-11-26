Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi Subaşı beldesinde, ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik sorgulaması sonucu otomobildekilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan R.F.Ç. ile U.Ç. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.