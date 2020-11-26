MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
GeriGündem Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Abone Olgoogle-news

Edirne'de, aralarında terör örgütü PKK şüphelisinin de olduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi Subaşı beldesinde, ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik sorgulaması sonucu otomobildekilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan R.F.Ç. ile U.Ç. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle