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Terör örgütü PKK şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Havalimanı#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 09:40

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu belirtilen Ayşe Ö., İstanbul Havalimanı'nda Adana'ya gitmeye çalışırken yakalandı. Şüpheli, Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen Ayşe Ö.'nün, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceği bilgisine ulaştı. Ekipler 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı. Polis, kontrol noktasından geçen Ayşe Ö.'yü parmak izi kontrolünde kimliği belirlendi. Ayşe Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, şüphelinin 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK şüphelisi İstanbul Havalimanında yakalandı


Örgüt üyesinin üzerinde ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye ait sözde üniformalarla fotoğrafları olduğu belirlendi. Şüpheli 2 Eylül Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirtilen Ayşe Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.
Terör örgütü PKK şüphelisi İstanbul Havalimanında yakalandı

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#İstanbul Havalimanı#Terör#Polis

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