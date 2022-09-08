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Terör örgütü PKK soruşturmasında aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

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#İstanbul#Terör Örgütü#Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör örgütü PKK soruşturmasında aranıyordu, İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 09:47

Terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu S.J. İstanbul’da gözaltına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında Suriye uyruklu S.J.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerince önceden yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden fotoğraflarına ulaşılan S.J.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.J.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.J. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#İstanbul#Terör Örgütü#Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

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