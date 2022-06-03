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Terör örgütü PKK mensubu bir kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

#Terör#Terörist#İçişleri Bakanlığı
Terör örgütü PKK mensubu bir kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bu yıl 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39’a yükseldi.

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#Terör#Terörist#İçişleri Bakanlığı

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