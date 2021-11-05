Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve yardım yataklık etmek" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da Bitlis merkezli, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, iki kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



İşlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.