Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ın 'Mahmur'dan çekildik' yalanı deşifre oldu

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, uzun yıllardır PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü Mahmur Kampı ve çevresine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütün yeni tedbirler almasına neden oldu. Bu kapsamda, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan, 19 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, örgütün Mahmur Kampı'ndaki misyonunu tamamladığını, bu nedenle kamptan çekilme kararı aldıklarını ve bunda üçüncü tarafların bir etkisinin olmadığını belirtti.

Ancak örgütün, Türkiye'nin operasyonlarından korunmak için böyle bir açıklama yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinin kamp içerisindeki varlığında hiçbir değişiklik olmadığı, kampta sivil olarak faaliyetlerini sürdüren teröristlerin, Karaçok Dağı'nda ise mağaralarda barınmaya devam ettiği tespit edildi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEN ÖRGÜT ÜYELERİ TUTUKLANDI

Ayrıca, örgütün kampta kalan teröristleri Türkiye'ye gönderdiği ve bu kişilerden örgütsel faaliyetler kapsamında faydalandığı belirlendi. Bunların önemli kısmı güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, haklarında adli işlem yapıldı.

Son olarak, örgütün sözde istihbarat hücreleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Mansur Sain ve PKK/KCK adına faaliyet gösteren Mahmur Kampı Sağlık Komitesi sözcüsü olduğu belirlenen Berivan Ünver yakalanıp tutuklandı.