Terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun davaları birleştirildi

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Bursa'da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcı ile (EYP) yapılan saldırının faillerinden 'Emre Zafir' kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Gündoğdu'nun İzmir'in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı. Operasyonla Menemen'de yakalanan Gündoğdu'nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada Bursa'daki patlama olayında Gündoğdu'ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

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GÜNDOĞDU HARİÇ TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

İddianamede MLKP üyesi Gündoğdu hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak' suçlarından, 7 sanık hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ocak ayında görülen duruşmasında, Gündoğdu hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Sanıkların yargılanmasına bugün de devam edildi. Gündoğdu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Dilara K.'nin, Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede jandarma ekiplerince yakalandığı belirtildi. Dilara K., "Son dönemlerde yaşadığım sıkıntılar, ailevi problemler sebebiyle psikolojik buhranla harekete geçtim. Sınıra yaklaşamadım bile. Bir köyde jandarma ekipleri ile karşılaştım ve beni aldılar" dedi.

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ADLİ KONTROL ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Mahkeme başkanı, Gündoğdu'nun Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının mevcut davayla birleştirildiğini söyledi. Gündoğdu, Bursa'daki dosyaya bakan avukatın salonda olmadığını belirtip, savunma için süre istedi ayrıca tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Dilara K.'nin adli kontrol şartıyla il çıkış yasağı ve haftada bir gün imza olarak değiştirip, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. (DHA)