Terör örgütü marşıyla halay çeken gruba 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı

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Sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekerken, görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişilerin kimliklerini titiz çalışma sonucu tespit etti. Şüphelilerin Gaziantep'ten geldiğinin belirlenmesi üzerine kimlikleri tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Görüntülerdeki bir şahsın ise başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltındaki 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin tekrar emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' ŞARKISI İLE GETİRİLDİLER

Öte yandan, Gaziantep'te gözaltına alınan 9 şüphelinin, Mersin'e getirilirken polis minibüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile yolculuk yaptıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, zanlılara polis minibüsünde yolculuk boyunca 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: "GEREĞİ YAPILDI"

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabı X'ten 'gereği yapıldı' başlığıyla konuyla ilgili paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimiz şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler, 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK)' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.