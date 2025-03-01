Terör örgütü kendini ne zaman fesheder? Silahlar ne zaman bırakılır? 'ABD'nin YPG'yi harcaması 1 dakika sürer'

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK kendini ne zaman feshedecek? YPG çağrı sonrası ne yapacak? Terörsüz Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat önemli açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Buna PKK'nın uyması çok önemli bir adım olarak görülüyor. İkinci adım da olumlu bir şekilde atıldı. Her şey yolunda mı? Devletin beklentisi fesih, terörsüz Türkiye yolunda onurlu çıkış. Öcalan çok net bir özeleştiri yaptı. Örgütün yanıtı net oldu. Adım adım şimdi ilerlemesi bekleniyor.

Örgüt ateşkes ifadesini kullanıyor ama bu bir örgüt dili. Devlet ateşkes yapmaz, devlet devletle ateşkes yapar. Bu Ankara açısından net bir tablo. İkincisi bir şart gibi Öcalan olsun, o yönetsin. Öcalan'ın fikirleri kongreye nasıl yansıtılacağı önemli. Öcalan'ın yazılı metniyle oluyor, fikirleri bir şekilde kongreye yansıtılacaktır. Onun dışında ki seçenekler sıcak karşılanmayan seçenekler. Ama önemli olan kongrenin bir an önce toplanması.

Haberin Devamı

1-2 ay içinde kongrenin bir an önce toplanması bekleniyor. Terörsüz Türkiye için örgütün kendini feshedip silah bırakması. Bu da terör militanlarına onurlu çıkış sağlayacak.

YPG'NİN YANITI

Hürriyet Gazetesi'nde bu konuyu ele alıyoruz. Ankara bunu risk olarak görüyordu. YPG'nin ipi ABD-İsrail'e çıkıyordu. YPG'yi kullanmak istiyorlar ve bu çalışmayı da sürdürüyorlar. Ankara'nın beklediği risk gerçekleşmiş oldu. YPG bu talimatı 'tüm gruplar' denmesine rağmen üstüne almadı. 'Ben yokum' yanıtını verdiler. Şimdi bu neyi gösterdi. Öcalan'dan talimat almayan YPG var. Örgüt içi de tartışma başladı. Mazlum Kobani'nin kim olduğunu sorgulayanlar var içeride. 'Örgütün kurucu lideri talimat verdi, yerine getirilmeli' diyen bir kesim var. Diğer taraftan da 'biz ayrıyız' diyenler var.

ABD'NİN YPG'Yİ HARCAMASI 1 DAKİKA SÜRER



İki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi Ankara Suriye'yi Öcalan'la konuşmaz. İsrail-ABD ile konuşur. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte Suriye yönetimi Türkiye ile görüşüyor ama daha fazla bir çalışma ortamına girebilir. Türkiye, Suriye'deki durumu ABD ile konuşur. Bir yandan Beyaz Saray'da yaşananlar var. Zelenski'yi dakika içinde kapının önüne koyan ABD, YPG unutmasın ki Zelenski'yi harcayan kendisi harcaması 1 dakika sürer. Dün bunun örneğini gördük. YPG'nin de bunu görüp Öcalan'ın çağrılarına yanıt vermesidir. İsrail bölgedeki tavrını sürdürüşe ne olur? Size onurlu bir çıkış veriyoruz, bölgeye istikrar gelsin. Sen benimle lafla savaşırsan ben seninle savaşmaya devam ederim. Yani silahları gömenle barış, silahları gömmeyenlerle savaş, terörü kaynağında kurutma devam edecektir.

Haberin Devamı

SİLAHLAR NE OLACAK?



Adım adım Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazırlığı var. Bu tabi geçmiş tecrübelerle yola çıkarılarak 3 ülkeyi de kapsayan bir süreç. Türkiye'de zaten yok. Irak, Suriye'den çıkışları isteniyor. Geri kalanı için mekanizmalar kurulacak. Irak'la Türkiye ve Türkiye-Suriye arasında bir mekanizma kurulacak. Silahların tek tek alınması, sayılması, envanterin sayılması mutlaka kayda alınması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla Irak'ta kurulacak mekanizmada Türk yetkililer de olacak. Silahlar kayıt altına alınırken orada olacaklar. Aynı şekilde YPG bu onurlu çıkış yolunu görüp kabul ederse Suriye yönetimiyle de aynı mekanizma kurulacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hande Fırat yazdı: Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak Haberi görüntüle

'SÜREÇ DOĞRU ANLATILMALI'



Tabii ki zaman her zaman ihtiyaç var. Kamuoyu bundan neden tedirgin? Doğal olarak çok sayıda şehit verildiği için. Türkiye'nin sınırlarının güvenliğiyle çözüm sadece çözülmüyor. Irak ve Suriye'nin topraklarının çözüme kavuşması gerekiyor. Terör herkesi günün birinde herkesi döner vurur. Bir taraftan geçmişteki çözüm süreci var, Özal dönemindeki var. Tüm bunlardaki başarısızlıklar, kendisinin de başarısızlığı olarak görüyor Öcalan. Özerk yönetimi yok, kendini feshet diyor. Hükümet de geçmişte yaptığı hataları biliyor. Bu sefer kamuoyuna sürecin daha iyi anlatılması gerekiyor. Bu sefer pazarlıksız net, örgütü lağvedersen, silahları bırakırsan diyerek onurlu çıkış gösterildi. Ama süreç zor. Bir defa Suriye'de örgüt içi kopuşlar olacaktır. ABD'nin İsrail ile konuşması lazım. Bu sürecin pazarlıksız yürütüldüğünü, Öcalan'ın sokakta yürümeyeceğini net bir şekilde anlatmak gerekiyor.

Haberin Devamı

Öcalan'ın dışarı çıkmak gibi güvenlik açısından bir niyetinin olduğunu sanmıyorum. Yaşamını orada sürdürecek. Bunun dışında olma ihtimali görünmüyor.