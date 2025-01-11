'Terör örgütü kendini feshetmeli!' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüze terörü bitirmek için fırsat penceresi açıldı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın, Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Diyarbakır Türkiye'de en çok sahabeye ev sahipliği yapan, ortak medeniyetimizin mirası İslam'ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin tarihi boyunca her şeyden çok birlikte yaşama hakkına kundak olduğu dost da, düşman da çok iyi bilir.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ, KADER KARDEŞLİĞİDİR"

Bizim kardeşliğimiz, unutmayın, İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır'ı fetheden, dönemin gavurlarına karşı gaza eden, adalet timsali Hz. Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız, Hz. Ebubekir yoldaşlığı; gönüldaşlığımız, Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz, Hz. Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir.

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Dicle ve Fırat nasıl tabi ve tazeyse, bizim kardeşliğimiz de bu ırmakları kıskandıracak tazelikte ve güzelliktedir. Bizim kardeşliğimiz Diyarbakır surlarından daha muhkem, daha sağlam, daha aşılmaz ve daha görkemlidir.

Diyarbakır'ı sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlardan, hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetlere, eserlere kavuşturduk. Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun, suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı.

Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin. Küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar, hepimizin ortak hasmıdır.

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"BİRLİĞİMİZİ YILANLARA YEDİRMEYECEĞİZ"

Biz Diyarbakır'la kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız.

Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturabilmektir.

Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır.

Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

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40 yılı aşan bu uzun mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır.

Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETMELİ"

Terör örgütü hamdolsun sınırlarımız içerisinde eylem yapamaz hale geldi. Terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.

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Terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Son dönemde gerçekleşen çabanın tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla Türkiye partisi olamayan partiye bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi. Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin önünden çıkarılmasıdır.

Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır.

Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları, yılın ikinci yarısından itibaren bertaraf ederek sorun olmaktan çıkartacağız.

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DİYARBAKIR'A 2. ŞEHİR HASTANESİ

Son 22 yılda 766 milyar lira tutarında Diyarbakır'a yatırım yaptık. Toplam 1492 yataklı 64 sağlık tesisi inşa ettik. Yenişehir ilçemize ikinci bir bin 400 yataklı Şehir Hastanesi yapacağımız müjdesini veriyorum.