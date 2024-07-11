'Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacak' MSB Kaynaklarından Pençe-Kilit açıklaması: Kilit kapanıyor

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MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekâtının başaralı bir şekilde planlandığı gibi devam ettiğini vurguladı. Kaynaklar, “Pençe Kilit Harekâtımız Alışılmadık, Öngörülemez, Süratli ve Sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır” ifadesini kullandı.

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F-16 TEDARİĞİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, ABD’den tedarik edilecek F-16’lara dair güncel durumu paylaştı. Kaynaklar, “Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve (NATO Zirvesi) kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.

TÜRK-AMERİKAN SAVUNMA ORTAKLARINI GÜÇLENDİRME TEMALI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

“ Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO’nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO’nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır. ”

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SON BİR HAFTADA 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, şunları söyledi: “Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 1.355 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde; Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64.362 olmuştur. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.

YUNAN DONANMASINA ZİYARET

Türkiye ile Yunanistan arasında ‘Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı’ kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız tarafından 08-09 Temmuz’da Yunanistan Donanma Komutanı ziyaret edilmiştir.

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KIBRIS BARIŞ KAREKETI’NIN 50’NCİ YILI

Büyük bir gururla 50'nci yıl dönümünü idrak edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada’ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde, kahraman Kıbrıs Gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı; Resmî törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, Bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekâtı Semineri, konferansı, sempozyumu, Makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50’nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır. Yine, Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğimizin iş birliği ile 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nde 50’nci Yıl Sergisi açılması, 19 Temmuz’da Girne Yavuz Çıkarma Plajı’nda “Şafak Nöbeti” etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır.

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İSRAİL’E TEPKİ

İsrail, Filistinlileri katletmekle kalmadığı gibi hayatta kalan Filistinlilere de her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Hastane ve okulları hedef alan ve her geçen gün saldırılarının şiddetini artıran İsrail’in, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik bazı yerleşimleri ‘yasallaştırma’ kararı, işgali kalıcı hâle getirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Saldırılarını bitirme, ateşkes görüşmelerine ve bu yönde alınan kararlara uyma niyetinde olmadığını gösteren İsrail karşısında, uluslararası toplumun kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

HAVA POLİSLİĞİ GÖREVİ

Bugün, (11 Temmuz) NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya’ya ait uçaklar da yer almaktadır.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile 671 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır.

ENVANTERE GİREN SİSTEMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda “DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

BEDELLİ ASKERLİK

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.”