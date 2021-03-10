‘Terör örgütü kadın ve çocuk istismarı yapıyor’

“PKK’nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması dikkat çekicidir. Cenevre Sözleşmesi, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK bunları yapmaya devam ediyor. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda PKK’nın yaptıklarına dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.

(Arap Birliği’nin açıklaması ve Yunanistan’ın desteği) Bunları not ediyoruz. Gerekli şekillerde karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”