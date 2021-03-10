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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Terör örgütü kadın ve çocuk istismarı yapıyor’

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Terör örgütü kadın ve çocuk istismarı yapıyor’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

PKK’nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması dikkat çekicidir. Cenevre Sözleşmesi, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK bunları yapmaya devam ediyor. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda PKK’nın yaptıklarına dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.

(Arap Birliği’nin açıklaması ve Yunanistan’ın desteği) Bunları not ediyoruz. Gerekli şekillerde karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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