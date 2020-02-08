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DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandırıyorlardı... 3 gözaltı!

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Terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandırıyorlardı... 3 gözaltı!

Adana'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, Mustafa B., Recep T. ve Mehmet Şefik K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü El-Kaideye eleman kazandırıyorlardı... 3 gözaltı

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