DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:44,
Terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandırıyorlardı... 3 gözaltı!
Adana'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, Mustafa B., Recep T. ve Mehmet Şefik K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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