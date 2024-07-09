Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 12 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarında örgütün saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen İstanbul'da 14, Sakarya'da 1 olmak üzere toplamda 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin Şişli'de bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden biri olan İdil Kültür Merkezinde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 laptop, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberin Devamı