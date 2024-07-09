×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 12 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#DHKP/C#Terör#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 09:06

İstanbul merkezli 2 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Terör örgütü DHKP/Cye operasyon: 12 gözaltı

Ekipler çalışmalarında örgütün saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen İstanbul'da 14, Sakarya'da 1 olmak üzere toplamda 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütü DHKP/Cye operasyon: 12 gözaltı

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin Şişli'de bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden biri olan İdil Kültür Merkezinde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 laptop, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Terör örgütü DHKP/Cye operasyon: 12 gözaltı

Terör örgütü DHKP/Cye operasyon: 12 gözaltı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DHKP/C#Terör#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!