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Terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon! 14 gözaltı...

#Terör Örgütü#DEAŞ#Operasyon
Terör örgütü DEAŞın Yamaçlı grubuna operasyon 14 gözaltı...

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklu Mahmut Özden'in kurduğu, operasyonlar sonrasında dağılan ancak yeniden toparlanma içerisinde olduğu belirtilen Yamaçlı grubuna yönelik Adana ve İstanbul'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 14 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Gökhan KESKİNCE/ADANA,(DHA) - Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şu an cezaevinde bulunan örgütün sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu, geçen yıllarda operasyonlar sonucu dağılan Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu saptadı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yapılanma içerisine dahil olduğu öne sürülen 14 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞın Yamaçlı grubuna operasyon 14 gözaltı...

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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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#Terör Örgütü#DEAŞ#Operasyon