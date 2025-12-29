×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör Örgütü#Mahkeme
Terör örgütü DEAŞın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 16:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 23 Aralık'ta gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terörizmin finansmanı" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

 

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Haberin Devamı

Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör Örgütü#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!