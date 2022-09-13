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Terör örgütü DEAŞ'ı finanse eden şüphelilere operasyon

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#İSTANBUL#DEAŞ#TERÖR
Terör örgütü DEAŞı finanse eden şüphelilere operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 09:00

DEAŞ Terör Örgütüne yapılan para transferlerine ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, haklarında 6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet' ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçları kapsamında birbirleriyle ortak para trafiği olan şüpheliler tespit edildi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı işlemler yapan 2'si Türk, 9'u yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam ediyor.

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#İSTANBUL#DEAŞ#TERÖR

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