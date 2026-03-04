×
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ilde operasyon: 184 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı

Mart 04, 2026 10:27

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, cumhuriyet başsavcılıkları ve emniyet müdürlükleri bünyesindeki TEM şube müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 35 ilde operasyonlar düzenlendi.

İki haftadır süren operasyonlarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 184 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

