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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi

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Terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi
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NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 14 Ekim’de gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D. adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu A.H.D.D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 14 Ekim’de operasyonunda DEAŞ’a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.H.D.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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