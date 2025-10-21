Terör örgütü DEAŞ adına esnaftan para toplayıp vermeyenin iş yerini kurşunlayıp darbettiler! Adana'da operasyon: 19 gözaltı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti.

ESNAFA "ÖRGÜT ASINA CEZA KESTİK" DİYEREK BASKI KURMUŞLAR

Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ‘Haraç’ ve ‘Cezalandırma’ adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa "Örgüt adına ceza kestik" diyerek, baskı kurduğu belirlendi.

PARA VERMEYEN ESNAFIN İŞ YERİNİ KURŞUNLAYIP DARBETTİLER

Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı.

ŞÜPHELİLERE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON: 19 GÖZALTI

Bu tespitler üzerine ekipler, 25 özel harekat polisinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.