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Terör örgütlerine operasyon 255 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Terör Örgütü
Terör örgütlerine operasyon 255 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetleri ile finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik 21 ilde 41 şüpheli, DEAŞ’a yönelik 13 ilde 19 şüpheli, FETÖ’ye yönelik 20 ilde 40 şüpheli, sol terör örgütlerine yönelik 45 ilde 131 şüpheli ve terörizmin finansmanına yönelik 5 ilde 24 şüpheli yakalandı. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 22 ildeki 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Terör Örgütü

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