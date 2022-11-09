Terör örgütleri engellenmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de başbaşa görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

40 BİN VATANDAŞI KAYBETTİK

“Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek hususunda ortak iradeye sahip olduğumuzu belirledik. İkili münasebetlerimizin yanısıra Türkiye-AB ilişkilerini ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasının her daim güçlü destekçisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya’nın katılım müzakerelerinin başlatılmasına bu yaklaşımımız doğrultusunda Madrid’te onay verdik. İsveç’i 200 senelik askeri ittifaklara katılmama politikasına iten güvenlik politikalarını anlayışla karşılıyoruz. Türkiye, PKK, PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu terör örgütlerinin hain saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.

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SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde 29’u bu bina çevresinde olmak üzere 252 insanımız FETÖ üyesi teröristler tarafından şehit edildi. Sayın Başbakan bugün gazi Meclisimizi ziyaret ederek FETÖ’nün demokrasimizin kalbine nasıl hançer saplamaya çalıştığını bizzat yerinde görmüş oldu. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Madrid’te imzalanan üçlü muhtırada da vurgulandığı üzere NATO’nun en temel unsurlarından biri terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama yönündeki taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve ihracat izinlerinin verilmeye başlanması olumlu bir adım teşkil ediyor. Sayın Başbakan ile istişarelerimizde muhtırada kayıtlı hükümlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimizi açık biçimde paylaştık. PKK, YPG/PYD, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin İsveç’in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.





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Üçlü muhtıranın bir bütün olarak eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç’in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve yüzyıllara dayanan dostluk ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimizdir. Stratejik ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3.7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sahip olduğumuz potansiyel temelinde bu rakamı ilk planda 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

İSVEÇ’TEN DEPORT EDİLMELİ

Bizim yaptığımız görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç’in bu noktadaki tutumu. Rakamların 30, 70, 100 küsür olması bunlar hepsi ayrı ayrı tartışılabilecek konular. Dört tanesi deport edildi. Ama şu anda mesela FETÖ’den İsveç’te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak biz İsveç’in daha hassas davranmasını istiyoruz. PKK, PYD/YPG, DEAŞ’la ilgili teröristler var. NATO’nun en önemli işlevi birinci derecede terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya caddelerinde bu teröristlerin ellerinde paçavralarla dolaşmalarını benim vatandaşım gördüğü zaman hesabını bize soruyor ‘bunları görmüyor musunuz’ diyorlar. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. 7 ay sonra seçim var, bu seçimde biz halkımızın karşısına gittiğimizde Türkiye’de terörle mücadelede büyük bir zafer elde ettiniz, teröristlerle ciddi manada mücadelemizin olduğunu halkım biliyor.

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TEMMUZA KADAR SÜRE VAR

Şimdi istiyoruz ki dostlarımız, birinci derece NATO’daki dostlarımızla dayanışma içinde olmamız lazım. Birbirimize yardımcı olarak bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor. Bunu söylerken özellikle İsveç’te mi bu var hayır. Birçok AB üyesi ülkelerde bu teröristler cirit atıyor. Türkiye’den kaçıp Almanya’ya, Fransa’ya, Hollanda’ya gidenler var. Teröristler oraları kendilerine zemin edinmişler. Bu konuda ben değerli dostum Kristersson’un beni anlayacağına inanıyorum. Ama önümüzde temmuz ayına kadar bir süre var. Diğer taraftan özellikle haziran ayında Türkiye’de bir seçim söz konusu. Bu seçimlere hazırlanırken bizim halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Üst düzey gidiş gelişlerin artmasını özellikle arzu ediyorum. Türkiye-İsveç işbirliğini, dayanışmasını ortaya koyalım istiyorum.”

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NATO KAPISINDAKİ İSVEÇ BAŞBAKANI BEŞTEPE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’ya üyelik için Finlandiya’yla birlikte Türkiye’nin iznini bekleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen törenle karşıladı. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Kristersson’u taşıyan makam aracı, önde Türk ve İsveç bayraklarını taşıyan süvari alayının ardından Cumhurbaşkanlığı Ana Giriş Kapısı’ndan giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kristersson’u karşılamasının ardından Türkiye ve İsveç’in milli marşları çalındı. Milli marşların okunması sırasında ise 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

‘MERHABA ASKER’

Erdoğan ve Kristersson, önce Muhafız Alayı’nın sancağını selamladı, ardından Kristersson ceketinin cebinden çıkardığı notu okuyarak “Merhaba asker” diyerek Muhafız Alayı’na selam verdi. Resmi tören, Erdoğan ve Kristersson’un Türk ve İsveç heyetleri ile selamlaşması ve gazetecilere poz vermesinin ardından sona erdi. Törende Türk heyetinde bakan düzeyinde temsil olmaması dikkat çekti.

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TÜRKLERE SESLENİYORUM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise basın toplantısında NATO üyeliği için Türkiye’ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edeceklerini açıkladı: “İsveç şunu anlıyor. Türkiye’nin PKK terör örgütüne karşı verdiği kanlı bir savaş var binlerce Türk bu savaşın kurbanı oldu. Aslında İsveç’in Türkiye’ye terörizmle mücadelede yardım etmesini sağlamak istiyoruz. İsveç, AB ve ABD, PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Bizim yetkimiz hukuku yüceltmekti ve bunun içinde PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmek var. İsveç, Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati önem taşıyan bir güvenlik meselesi. Bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin sorumluluklarını göz önüne almayı gerektiriyor. Biz biliyoruz ki terörizmden en fazla etkilenen NATO müttefiklerimizden biri Türkiye. Tüm Türklere seslenmek istiyorum. İsveç, Türkiye’ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir ve yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.”