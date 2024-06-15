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Terör operasyonunda hareketli anlar: 4. kattan atlamaya çalışan kadını özel harekat ekipleri tuttu

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#İstanbul#Terör#DEAŞ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 15:41

İstanbul'da çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul’da faaliyet yürüttüğü tespit edilen DEAŞ üyelerine yönelik 6 farklı adreste operasyon yapıldı. Güngören'deki operasyon yapılan bir evde kendisinin arandığını düşünen kadın, 5 katlı binanın 4. katındaki balkondan atlamaya çalıştı. Evdeki başka bir kadın, düşmek üzere olan kadını kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın özel harekat polisinin de yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Operasyonda evdeki bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 6 adrese operasyon düzenlendi.

Terör operasyonunda hareketli anlar: 4. kattan atlamaya çalışan kadını özel harekat ekipleri tuttu

Operasyon yapılan adreslerden biride Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katıydı. Polisin geldiğini gören evdeki bir kadın kendisini almaya geldiklerini düşünerek balkondan atmaya çalışırken, evdeki başka bir kadın son anda kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın, özel harekat polisinin de yardımıyla kollarından tutularak yukarı çekildi. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Terör operasyonunda hareketli anlar: 4. kattan atlamaya çalışan kadını özel harekat ekipleri tuttu

"KADIN KENDİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORDU"

Esnaf Feridun Fatih, "Gece saat 22.00 civarıydı. Önce polis özel harekat araçları geldi. Biz kavga çıktığını sandık. İçeri girdiğimde çığlık sesleri duydum. Sesler üzerine dışarı çıktım. Karşıdaki binadan bir kadın kendini atmaya çalışıyordu. Birisi de tutuyordu. Özel harekat ekipleri de çıkıp kurtardı kadını. Biz ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Terör operasyonunda hareketli anlar: 4. kattan atlamaya çalışan kadını özel harekat ekipleri tuttu

 

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#İstanbul#Terör#DEAŞ

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