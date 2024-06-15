Terör operasyonunda hareketli anlar: 4. kattan atlamaya çalışan kadını özel harekat ekipleri tuttu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon yapılan adreslerden biride Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katıydı. Polisin geldiğini gören evdeki bir kadın kendisini almaya geldiklerini düşünerek balkondan atmaya çalışırken, evdeki başka bir kadın son anda kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın, özel harekat polisinin de yardımıyla kollarından tutularak yukarı çekildi. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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"KADIN KENDİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORDU"

Esnaf Feridun Fatih, "Gece saat 22.00 civarıydı. Önce polis özel harekat araçları geldi. Biz kavga çıktığını sandık. İçeri girdiğimde çığlık sesleri duydum. Sesler üzerine dışarı çıktım. Karşıdaki binadan bir kadın kendini atmaya çalışıyordu. Birisi de tutuyordu. Özel harekat ekipleri de çıkıp kurtardı kadını. Biz ne olduğunu anlayamadık" dedi.